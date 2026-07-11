世界盃八強前瞻：英格蘭防線告急夏蘭特領軍挪威挑戰強權
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世界盃八強賽事將於邁阿密上演焦點大戰，由「三獅軍團」英格蘭迎戰「維京海盜」挪威。這場比賽不僅是兩支球隊爭奪四強門票的關鍵，更是英格蘭能否終結60年國際大賽冠軍荒的重大考驗。
英格蘭冠軍夢與防線隱憂
英格蘭自1966年奪冠後，一直未能再捧起世界盃獎盃。雖然近年球隊表現穩定，接連打入歐洲國家盃決賽及世界盃淘汰賽，但面對歐洲球隊時的淘汰賽紀錄卻令人擔憂，過去六場竟吞下五敗。更嚴峻的是，球隊防線目前出現危機，中堅昆沙（Jarell Quansah）因紅牌停賽，主力右後衛占士（Reece James）亦受腿筋傷勢困擾，能否上陣仍是未知之數。
夏蘭特領軍挪威奇蹟
睽違28年重返世界盃的挪威，今屆賽事表現驚人，在淘汰賽中力克五屆冠軍巴西，首次闖入八強。球隊的核心人物無疑是「入球機器」夏蘭特（Erling Haaland），他目前已攻入7球，在金靴獎爭奪戰中緊追麥巴比（Kylian Mbappé）與美斯（Lionel Messi）。挪威能否改寫隊史最佳戰績，全看夏蘭特能否撕破英格蘭防線。
簡尼與比寧咸進攻火力
英格蘭的進攻端依然強勢，隊長簡尼（Harry Kane）與中場核心比寧咸（Jude Bellingham）狀態大勇，兩人包辦了球隊大部分入球。面對挪威的強攻，英格蘭能否以攻代守，將成為這場八強大戰的勝負關鍵。
資料或影片來源：原文刊於新假期