世界盃出局後夏蘭特竟然帶「牠」回家？價值750美元奇葩紀念品曝光！

挪威前鋒夏蘭特（Erling Haaland）在2026世界盃結束後，並非空手而回。這位曼城球星在球隊離開美國時，被發現帶着一件極具個人風格的紀念品——一隻價值750美元（約5,850港元）的浣熊標本，這隻浣熊甚至還抱着一個威士忌酒瓶，場面相當滑稽。