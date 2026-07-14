世界盃出局後夏蘭特竟然帶「牠」回家？價值750美元奇葩紀念品曝光！
廣告
挪威前鋒夏蘭特（Erling Haaland）在2026世界盃結束後，並非空手而回。這位曼城球星在球隊離開美國時，被發現帶着一件極具個人風格的紀念品——一隻價值750美元（約5,850港元）的浣熊標本，這隻浣熊甚至還抱着一個威士忌酒瓶，場面相當滑稽。
德州戰利品引發熱議
這隻獨特的標本購自美國德州達拉斯的一家西部商店。隨着挪威隊在八強賽中以1-2不敵英格蘭，夏蘭特結束了這次世界盃之旅。他在社交媒體上幽默地表示「牠跟著我回家」，隨即在網上引起球迷瘋狂轉發。他甚至在Instagram發起投票，讓粉絲為這隻浣熊命名，選項包括「Cowboy」、「Ranger」、「TEX」和「R.O.W.」。
世界盃之旅深刻轉折
儘管挪威隊未能晉級四強，但這場北美賽事對夏蘭特而言意義非凡。他在賽事中攻入7球，展現了頂級前鋒的統治力，並坦言這次經歷改變了他的人生。夏蘭特在告別美國時感性地表示，這是一次特別的旅程。
準備回歸球會賽事
在短暫的假期結束後，夏蘭特將會返回曼城報到，準備迎接新賽季的挑戰。曼城新任主教練馬利斯卡（Enzo Maresca）期望夏蘭特能將在世界盃展現的火熱狀態延續至英超及歐聯賽場，帶領球隊爭奪更多榮譽。
資料或影片來源：原文刊於新假期