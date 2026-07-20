利物浦傳奇奇雲基瑾逝世 享年75歲
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足球界今日傳來噩耗，利物浦傳奇、前英格蘭及紐卡素領隊奇雲基瑾（Kevin Keegan）因癌症離世，享年75歲。這位曾被譽為「奇雲大帝」的球壇巨星，在家人陪伴下走完人生最後一程，留下無數經典時刻。
晏菲路傳奇歲月
1971年，奇雲基瑾以33,000英鎊的身價加盟利物浦，在傳奇領隊辛奇利（Bill Shankly）麾下，他迅速成為球隊核心。他不僅協助球隊贏得三次甲組聯賽冠軍，更在1977年帶領球隊登上歐洲冠軍球會盃寶座。他那永不言敗的鬥志，讓他贏得「太空老鼠」（Mighty Mouse）的稱號，深受晏菲路球迷愛戴。
唯一兩奪金球獎英國球員
基瑾的職業生涯極具傳奇色彩，他曾遠赴德國效力漢堡，並在那裡兩度獲選為歐洲足球先生（金球獎），至今仍是唯一一位獲此殊榮兩次的英國球員。無論是作為球員還是後來轉任領隊，他對足球的熱情始終如一，謙遜且刻苦的態度，成為了後輩球員的典範。
告別一代球星
基瑾的家人早前透露他患上癌症，並在今年6月證實已達末期。這位來自南約克郡礦工家庭的兒子，用一生證明了即使沒有天賦異稟的身體條件，只要保持謙遜與刻苦，同樣能站在世界足球之巔。他的離去，是世界球壇的一大損失。
資料或影片來源：原文刊於新假期