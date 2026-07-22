尼馬缺陣山度士大勝原來係去咗玩紙牌遊戲？

巴西球星尼馬 (Neymar) 近日成為焦點，當山度士 (Santos) 在南美球會盃以 4-1 大勝中央大學時，這位球星並未隨隊出征委內瑞拉，反而被發現現身聖保羅，參加當地的全國紙牌錦標賽。這一舉動隨即引起球迷熱議，質疑其在球隊關鍵賽事期間的專注度。