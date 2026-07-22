尼馬缺陣山度士大勝原來係去咗玩紙牌遊戲？
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巴西球星尼馬 (Neymar) 近日成為焦點，當山度士 (Santos) 在南美球會盃以 4-1 大勝中央大學時，這位球星並未隨隊出征委內瑞拉，反而被發現現身聖保羅，參加當地的全國紙牌錦標賽。這一舉動隨即引起球迷熱議，質疑其在球隊關鍵賽事期間的專注度。
球會澄清：並非擅離職守
面對外界質疑，山度士主帥古卡 (Cuca) 迅速出面澄清。他強調，讓尼馬留守聖保羅是球會經過深思熟慮的決定。古卡解釋，尼馬在經歷世界盃賽事後，需要更系統化的體能恢復計劃，以應付接下來密集的賽程。球會安排他與其他幾位隊友留在訓練場進行針對性訓練，而非隨隊進行長途跋涉的客場比賽，目的是為了讓他能以最佳狀態回歸聯賽。
訓練場上保持狀態
儘管被拍到在紙牌桌上出現，但尼馬在訓練場上的表現並未鬆懈。根據球會發布的訓練片段，尼馬在訓練中展現出敏銳的門前觸覺，狀態保持良好。目前山度士在聯賽積分榜上處於第 15 位，急需這位王牌球員的領導能力與入球效率來扭轉頹勢。
下場賽事即將復出
隨著南美球會盃的壓力暫時緩解，山度士已將重心轉回本土聯賽。古卡已確認，尼馬將會在本周六對陣查比高恩斯 (Chapecoense) 的比賽中正式復出。對於剛宣布退出國家隊的尼馬而言，這場比賽將是他將職業生涯重心完全轉移至球會後的關鍵一戰，球迷們正密切關注他能否帶領球隊走出低谷。
資料或影片來源：原文刊於新假期