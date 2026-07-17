荷蘭神童尼史達：夢想與古巴斯並肩作戰
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荷蘭川迪（Twente）的18歲後衛尼史達（Ruud Nijstad）近日公開表達了對巴塞隆拿的嚮往，並直言希望未來能與古巴斯（Pau Cubarsí）並肩作戰，組成巴塞的未來防線。
荷蘭新星巴塞夢
尼史達在接受訪問時坦言，加盟巴塞隆拿是他的終極目標。這位左腳中堅在荷甲川迪度過了一個突破性的球季，上陣24次並逐漸站穩正選位置。儘管外界對他的未來充滿猜測，但他強調目前仍會專注於在川迪繼續磨練，累積更多比賽經驗。
世界盃一戰成名
這份夢想的種子，源於2026年世界盃十六強賽事。當時西班牙對陣葡萄牙，尼史達親眼目睹古巴斯在場上成功凍結C朗拿度（Cristiano Ronaldo）。這場比賽的表現令他印象深刻，不僅加深了他對古巴斯的欽佩，更讓他堅定了未來要與這位巴塞小將搭檔的決心。
未來防線潛力股
巴塞隆拿近年積極招募具備長遠潛力的年輕天才，而尼史達的特點正符合球會的防守需求。隨著巴塞持續評估防線的長遠規劃，這位荷蘭新星的上升勢頭，無疑已進入了球探的觀察名單之中。若他能保持現有的進步幅度，未來轉會窗或將出現更多實質性的聯繫。
資料或影片來源：原文刊於新假期