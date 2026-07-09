巴西傳奇羅馬里奧怒轟國家隊：安察洛堤必須下台！

巴西在世界盃慘遭淘汰，國內輿論炸鍋，其中最激烈的批評來自傳奇球星羅馬里奧（Romário）。這位曾帶領巴西奪冠的英雄，對於球隊在美國世界盃的表現感到極度憤怒，並公開要求巴西足總（CBF）立即與主帥安察洛堤（Carlo Ancelotti）解約。