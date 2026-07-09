巴西傳奇羅馬里奧怒轟國家隊：安察洛堤必須下台！
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巴西在世界盃慘遭淘汰，國內輿論炸鍋，其中最激烈的批評來自傳奇球星羅馬里奧（Romário）。這位曾帶領巴西奪冠的英雄，對於球隊在美國世界盃的表現感到極度憤怒，並公開要求巴西足總（CBF）立即與主帥安察洛堤（Carlo Ancelotti）解約。
傳奇怒火：安察洛堤必須下台
羅馬里奧直言，巴西隊在對陣挪威一役中的表現簡直是「恥辱」。他認為安察洛堤的執教計劃已經徹底失敗，並強硬表示：「安察洛堤根本不配繼續執教巴西隊，我會直接撕毀合約，就算要賠償也在所不惜。」他認為這場失利是不可原諒的災難，球隊必須立即重組。
點名批評：新星表現令人失望
除了主帥，年輕新星安迪克（Endrick）也成為了羅馬里奧的箭靶。在對陣挪威的關鍵時刻，安迪克錯失了絕佳的扳平機會。面對外界以「年輕」作為藉口，羅馬里奧毫不留情地反駁：「別跟我說他年輕，年輕、平庸還是老將，這都不重要。既然站在場上，就有責任把球踢進去。那次射門是決定比賽的關鍵，但他表現得極度糟糕。」
領袖風範：雲尼素斯欠缺擔當？
羅馬里奧更質疑了球隊的領袖氣質。在提及布魯諾·基馬良斯（Bruno Guimarães）射失十二碼時，他認為作為球隊核心的雲尼素斯（Vinícius Júnior）應該挺身而出。「雲尼素斯是隊內最好的球員，是球隊的靈魂。當球隊需要人站出來時，他應該展現出領袖的態度，直接搶過皮球主射，而不是遵守那些死板的教練指令。」
目前，巴西足總內部對於安察洛堤的去留仍有分歧，儘管有聲音支持留任至2030年，但面對如羅馬里奧等名宿的猛烈抨擊，以及球迷對「恥辱性出局」的不滿，安察洛堤的帥位已岌岌可危。
資料或影片來源：原文刊於新假期