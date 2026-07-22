意大利足總出盡法寶願為哥迪奧拿打破薪酬限制呢個「夢幻組合」究竟有無機會成真？
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意大利國家隊在世界盃外圍賽附加賽失利後，目前正處於重建的關鍵時刻。意大利足總（FIGC）主席馬拉高（Giovanni Malago）近日公開承認，足總正積極接觸前曼城主帥哥迪奧拿（Pep Guardiola），並願意為這位名帥打破現有的薪酬限制，展現出極大的誠意。
意大利足總「破例」誠意
馬拉高在接受訪問時坦言，雖然意大利足總目前面臨嚴峻的財務挑戰，甚至需要勒緊褲頭，但為了吸引哥迪奧拿執教，足總願意作出財務上的「例外」。這顯示出意大利高層對於這位西班牙名帥的極度渴望，希望能藉此扭轉國家隊連續三屆無緣世界盃的低迷氣勢。據悉，馬甸尼（Paolo Maldini）和李安納度（Leonardo）更曾親自前往巴塞隆拿與哥迪奧拿會面，商討執教的可能性。
哥迪奧拿休息意願
儘管意大利足總誠意十足，但哥迪奧拿似乎並未急於重返教練席。多方消息指出，這位西班牙教頭在結束英格蘭高壓的執教生涯後，目前最希望的是花時間陪伴家人，徹底放鬆身心。轉會專家羅馬諾（Fabrizio Romano）亦分析，要說服哥迪奧拿改變主意接手國家隊，恐怕需要一個「奇蹟」。
尋帥之路仍未結束
除了哥迪奧拿，意大利足總的候選名單上還有文仙尼（Roberto Mancini）和派路（Andrea Pirlo）等名字。馬拉高強調，雖然哥迪奧拿是主要目標，但足總仍會保持開放態度，繼續探索其他合適人選。目前雙方的談判進展仍不明朗，意大利足總能否成功說服這位名帥接手，將成為未來幾週球壇最受關注的話題。
關鍵詞意大利國家隊
資料或影片來源：原文刊於新假期