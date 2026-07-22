意大利足總出盡法寶願為哥迪奧拿打破薪酬限制呢個「夢幻組合」究竟有無機會成真？

意大利國家隊在世界盃外圍賽附加賽失利後，目前正處於重建的關鍵時刻。意大利足總（FIGC）主席馬拉高（Giovanni Malago）近日公開承認，足總正積極接觸前曼城主帥哥迪奧拿（Pep Guardiola），並願意為這位名帥打破現有的薪酬限制，展現出極大的誠意。