輸波唔輸品！挪威航空願賭服輸換頭像
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世界盃八強賽事期間，航空界上演咗一場充滿體育精神嘅「君子協定」。挪威穿梭航空（Norwegian Air Shuttle）同英國航空（British Airways）喺社交平台發起咗一場友誼挑戰，為賽事增添唔少話題。
航空界嘅君子協定
喺挪威對戰英格蘭嘅八強賽前夕，挪威穿梭航空向英國航空下戰帖，約定如果挪威隊落敗，挪威航空就會將社交平台嘅頭像換成英航嘅標誌，為期一日；反之，如果英格蘭落敗，英航亦要兌現相同承諾。呢個充滿創意嘅互動，迅速喺網上引起熱議，吸引唔少網民關注。
願賭服輸贏盡掌聲
最終英格蘭喺加時賽以 2 比 1 擊敗挪威。挪威穿梭航空賽後展現出極高嘅體育精神，即時將社交平台頭像換成英航標誌，並發布一張配有英航標誌嘅圖片，寫上英格蘭球迷經典口號「It’s coming home」，同時大方稱讚「英格蘭隊同英國航空，踢得好」。
場上對手，場下朋友
呢個舉動獲得全球網民一致讚賞，認為呢種幽默感同風度相當難得。英航隨後亦發文回應，感謝挪威航空提出呢個挑戰，並表示：「場上係對手，場下永遠係朋友。」呢場航空界嘅友誼挑戰，為緊張嘅世界盃賽事帶來咗溫馨嘅插曲。
資料或影片來源：原文刊於新假期