半裸夏蘭特被她抱過！挪威皇室開放王宮一日遊 公主再遇魔人
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2026年世界盃挪威國家隊寫下歷史，今日凱旋歸國，挪威皇室將舉行盛大歡迎儀式。最受矚目的焦點，莫過於恩格麗·亞歷山德拉公主（Princess Ingrid Alexandra）將會再次與「魔人」夏蘭特（Erling Haaland）同場！
世紀擁抱是否重演？
提到恩格麗·亞歷山德拉公主，大家一定記得本屆世界盃期間那幕轟動全球的「更衣室花絮」。當時挪威隊贏球後，公主親自前往更衣室致意，並與當時上半身赤裸的夏蘭特熱情擁抱。這幕充滿活力、不拘小節的「皇家擁抱」隨即在社交媒體上瘋傳，成為全球球迷津津樂道的有趣話題。
挪威足球寫下新紀錄
本次挪威隊雖然在八強賽中以1：2不敵英格蘭，但自1998年以來，睽違28年、歷史上第4度踏上世界盃舞台，就直接闖進八強，寫下隊史新紀錄。這段驚奇之旅已經讓整個挪威國內陷入前所未有的足球狂熱。
皇室規格歡迎儀式
根據挪威媒體報導，球員們預計於當地時間13日下午7點前往挪威王宮訪問。屆時，王宮前廣場將舉行盛大的祝賀活動，除了哈康王儲（Crown Prince Haakon）和斯維爾·馬格努斯王子（Prince Sverre Magnus）外，恩格麗·亞歷山德拉公主也將現身。球員們更將在現場表演挪威傳統的「維京式划船（Viking Row）」，場面令人期待。
資料或影片來源：原文刊於新假期