半裸夏蘭特被她抱過！挪威皇室開放王宮一日遊 公主再遇魔人

2026年世界盃挪威國家隊寫下歷史，今日凱旋歸國，挪威皇室將舉行盛大歡迎儀式。最受矚目的焦點，莫過於恩格麗·亞歷山德拉公主（Princess Ingrid Alexandra）將會再次與「魔人」夏蘭特（Erling Haaland）同場！