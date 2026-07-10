世足賽／直言挪威奪冠機率極低 哈蘭德慫恿記者給英格蘭施壓
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2026世界盃八強賽即將上演「英挪大戰」，挪威神鋒哈蘭德（Erling Haaland）在賽前記者會上的一番言論，瞬間成為焦點。他公開表示挪威奪冠機率「極低」，並呼籲媒體將壓力轉向英格蘭隊，這場心理戰究竟是謙虛還是戰術？
心理戰術：將壓力轉嫁對手
哈蘭德在本屆賽事中狀態火熱，五場比賽狂轟七球，是挪威能闖入八強的關鍵人物。面對即將到來的強敵英格蘭，他並未展現出過度自信，反而公開向對手「戴高帽」，直言英格蘭才是奪冠大熱門，並笑稱媒體應該將所有壓力都放在英格蘭球員身上。
夢幻對決：挪威黑馬之路
這場在邁阿密舉行的八強賽對哈蘭德而言意義非凡。他長期征戰英超，將與多位聯賽隊友在世界盃舞台正面交鋒。挪威本屆賽事表現驚人，先後擊敗象牙海岸與五屆冠軍巴西，哈蘭德在對陣巴西時更上演「梅開二度」，展現出頂級前鋒的統治力。
賽前心態：毫無包袱全力以赴
儘管外界對挪威的期待值不斷攀升，哈蘭德強調球隊將以「無包袱」的心態迎戰。他認為每個人都應保持謙遜，但英格蘭確實有實力爭取晉級。這場心理博弈是否會影響英格蘭的備戰節奏，將成為賽前最受關注的話題。
資料或影片來源：原文刊於新假期