世足賽／直言挪威奪冠機率極低 哈蘭德慫恿記者給英格蘭施壓

2026世界盃八強賽即將上演「英挪大戰」，挪威神鋒哈蘭德（Erling Haaland）在賽前記者會上的一番言論，瞬間成為焦點。他公開表示挪威奪冠機率「極低」，並呼籲媒體將壓力轉向英格蘭隊，這場心理戰究竟是謙虛還是戰術？