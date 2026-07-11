唔講你唔知呢位入球機器私底下竟然係「迷因製造機」？夏蘭特點解可以令唔睇波嘅人都變晒鐵粉？

「維京軍團」挪威隊長夏蘭特（Erling Haaland）喺今屆世界盃簡直係現象級人物！身高超過190公分嘅佢，喺球場上係令人聞風喪膽嘅入球機器，4場比賽已經轟入7球。但最令人意想不到嘅，係佢私底下嗰種「反差萌」，令唔少原本唔睇波嘅觀眾都瞬間被圈粉。