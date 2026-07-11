唔講你唔知呢位入球機器私底下竟然係「迷因製造機」？夏蘭特點解可以令唔睇波嘅人都變晒鐵粉？
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「維京軍團」挪威隊長夏蘭特（Erling Haaland）喺今屆世界盃簡直係現象級人物！身高超過190公分嘅佢，喺球場上係令人聞風喪膽嘅入球機器，4場比賽已經轟入7球。但最令人意想不到嘅，係佢私底下嗰種「反差萌」，令唔少原本唔睇波嘅觀眾都瞬間被圈粉。
球場猛獸，網上搞怪王
夏蘭特嘅魅力唔單止喺入球，仲喺佢嗰種「Z世代」嘅社交風格。佢鍾意用Snapchat濾鏡自嘲，將自己比喻成史力加（Shrek），甚至會喺網上同粉絲互動玩梗。呢種毫無架子、隨性又幽默嘅形象，令佢喺社交媒體上成為咗迷因（Meme）嘅靈魂人物，粉絲覺得佢好似身邊嘅朋友咁親切。
擬社會互動嘅極致
有學者指出，夏蘭特成功跨越咗足球圈，吸引咗大量非球迷關注。佢嘅個人魅力令粉絲產生咗一種「擬社會互動」，覺得自己好了解呢位球星。無論係佢嘅金髮造型、搞怪Vlog，定係佢同隊友之間嘅互動，都成為咗網民熱話。
焦點對決：維京軍團 vs 三獅軍團
隨住挪威隊殺入淘汰賽，今日將會迎戰英格蘭爭奪四強席位。除咗戰術對決，粉絲仲好關注夏蘭特同英格蘭球員、佢嘅前隊友比寧咸（Jude Bellingham）之間嘅友誼。網上已經瘋傳佢哋兩個嘅互動剪輯，甚至有人將佢哋嘅友情比喻成熱門劇集，呢場大戰絕對係今晚嘅焦點！
資料或影片來源：原文刊於新假期