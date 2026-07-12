挪威八強出局！索洛夫單刀不傳夏蘭特惹眾怒
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挪威隊在世界盃八強賽中，以1比2不敵英格蘭隊，遺憾止步八強。賽後焦點並非英格蘭的逆轉勝，而是挪威前鋒索洛夫（Alexander Sørloth）在關鍵時刻的「獨食」決定，令球隊錯失擴大領先優勢的黃金機會，引發全球球迷熱議。
關鍵時刻「獨食」惹禍
比賽上半場第44分鐘，挪威隊發動反擊，當時索洛夫單挑英格蘭後衛史東斯（John Stones），身旁的世界級射手夏蘭特（Erling Haaland）處於無人看管的空檔，形成絕佳的2打1局面。然而，索洛夫並未選擇傳球，而是堅持帶球推進，最終在盤球失誤後勉強起腳，被英格蘭門將碧福特（Jordan Pickford）輕鬆沒收。
網民怒火燒向索洛夫
這一錯失良機成為比賽轉捩點。隨後英格蘭的比寧咸（Jude Bellingham）追平比分，並在加時賽中梅開二度，助英格蘭反勝。賽後，索洛夫的社交媒體遭到大批憤怒球迷湧入，批評其行為「自私」且「愚蠢」。更有網民激進留言，稱其在場上的決定簡直是「叛國」，質問他為何在面對如此明顯的傳球機會時，卻選擇無視隊友。
挪威遺憾止步八強
這場在美國邁阿密舉行的八強賽，最終以挪威隊的落敗告終。索洛夫的這次決策失誤，不僅讓他成為眾矢之的，也讓挪威隊的爭冠夢碎。目前索洛夫尚未對網上的輿論作出回應，但這場爭議無疑將成為本屆世界盃最令人難忘的討論話題之一。
資料或影片來源：原文刊於新假期