挪威八強出局！索洛夫單刀不傳夏蘭特惹眾怒

挪威隊在世界盃八強賽中，以1比2不敵英格蘭隊，遺憾止步八強。賽後焦點並非英格蘭的逆轉勝，而是挪威前鋒索洛夫（Alexander Sørloth）在關鍵時刻的「獨食」決定，令球隊錯失擴大領先優勢的黃金機會，引發全球球迷熱議。