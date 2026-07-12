挪威驚奇之旅止步八強 夏蘭特感性說：人生改變

挪威隊在今屆世界盃的驚奇之旅正式畫上句號。面對強敵英格蘭，挪威最終以1:2惜敗，無緣四強。對於首次踏上世界盃舞台的「入球機器」夏蘭特（Erling Haaland）而言，這場失利雖然苦澀，卻是他職業生涯中極具意義的一章。