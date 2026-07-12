挪威驚奇之旅止步八強 夏蘭特感性說：人生改變
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挪威隊在今屆世界盃的驚奇之旅正式畫上句號。面對強敵英格蘭，挪威最終以1:2惜敗，無緣四強。對於首次踏上世界盃舞台的「入球機器」夏蘭特（Erling Haaland）而言，這場失利雖然苦澀，卻是他職業生涯中極具意義的一章。
體能極限下奮戰
比賽當日氣溫極高，體感溫度一度高達攝氏38度。夏蘭特在場上拼盡全力，但隨著比賽進入加時，體能明顯下降，最終被教練蘇巴根（Stale Solbakken）換下。教練賽後坦言，夏蘭特當時已筋疲力竭，甚至出現雙腿麻痺的情況，他的付出已無可挑剔。
昔日隊友最後擁抱
這場八強戰的另一焦點，是夏蘭特與英格蘭球星比寧咸（Jude Bellingham）的對決。兩人曾是多蒙特隊友，私下交情深厚。比寧咸今場表現搶眼，上演「梅開二度」助英格蘭晉級。賽後兩人相擁的一幕，為這場好友對決寫下感人句點，展現了競技場上難得的友誼。
改變人生瘋狂旅程
儘管挪威隊史最佳成績停留在八強，但夏蘭特在今屆賽事中攻入7球，更曾率隊淘汰五屆冠軍巴西，表現震驚世界。這位25歲的挪威英雄賽後感性表示，這是一段瘋狂的旅程，並深信這次經歷將徹底改變他的人生，讓挪威足球在世界舞台上留下了深刻印記。
資料或影片來源：原文刊於新假期