曼聯打擊黃牛變「先封殺後問話」？忠實球迷被當疑犯僅3日上訴期惹眾怒
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曼聯近期針對打擊非法炒賣門票採取強硬手段，卻意外引發球迷組織強烈反彈。球會暫停了部分被懷疑違規的季票持有者帳戶，導致大批長期支持者感到被「當作疑犯對待」，球會與球迷之間的信任危機一觸即發。
曼聯打擊黃牛引發「先封殺後問話」爭議
球會上週針對使用六部或以上裝置登入帳戶，或頻繁轉發門票的球迷進行審查，認為這些活動涉及潛在的非法買賣。受影響的球迷帳戶被即時暫停，並被要求提供身份證明文件及解釋登入多個裝置的原因。球會強調，會員僅允許將門票轉發給其他會員，或賣回給球會，任何違反條款的行為均會受到審查。
忠實球迷被當疑犯，僅三天上訴期
最令球迷不滿的是，球會僅給予受影響人士三天的上訴期，遠低於一般條款規定的十四天。不少球迷解釋，使用多部裝置是為了協助不擅長科技的年長家人或朋友處理票務，並非炒賣。球迷組織批評，球會這種「先封殺，後問話」的做法，缺乏透明度與正當程序，讓多年來跨代支持球隊的忠實擁躉感到極度不公。
球迷組織要求暫停行動
包括曼聯官方球迷論壇（Fans’ Forum）、曼聯球迷信託基金（MUST）及「The 1958」在內的多個組織已發表聯合聲明，支持打擊職業黃牛，但強調行動必須合乎比例。他們呼籲球會立即暫停發出停權通知，並停止取消季票的行動，直至雙方進行有意義的討論。目前球會尚未實施正式禁令，並表示目標是在八月三十日對陣葉士域治（Ipswich Town）的首場主場比賽前解決事件。
資料或影片來源：原文刊於新假期