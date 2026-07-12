比利時黃金一代落幕？世界盃出局後兩大核心迪布尼與高圖爾斯親口談及國家隊前途未來充滿變數

比利時在世界盃以1-2不敵西班牙，遺憾止步。賽後，兩位國家隊核心迪布尼（Kevin De Bruyne）與高圖爾斯（Thibaut Courtois）的去留成為焦點，這兩位「歐洲紅魔」老將均對自己的國際賽未來表示保留，暗示這支黃金一代球隊可能面臨重大重組。