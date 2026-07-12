比利時黃金一代落幕？世界盃出局後兩大核心迪布尼與高圖爾斯親口談及國家隊前途未來充滿變數
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比利時在世界盃以1-2不敵西班牙，遺憾止步。賽後，兩位國家隊核心迪布尼（Kevin De Bruyne）與高圖爾斯（Thibaut Courtois）的去留成為焦點，這兩位「歐洲紅魔」老將均對自己的國際賽未來表示保留，暗示這支黃金一代球隊可能面臨重大重組。
體能負荷沉重，迪布尼萌生退意
現年35歲的迪布尼在賽後坦言，頂級賽事的體能要求已讓他感到吃力。他提到過去兩三年經歷了艱難的康復期，包括2025年底的大腿後肌手術。雖然他對能代表國家隊感到自豪，並希望成為年輕球員的榜樣，但他明確表示目前需要一段時間休息，並未承諾會繼續效力，未來動向仍有待觀察。
高圖爾斯：或需與足總重新評估
門將高圖爾斯同樣處於十字路口。他在本屆賽事中因股四頭肌受傷被迫退下火線，結束了世界盃之旅。他公開表示，希望能從歐國聯中休息一年，以恢復狀態應付歐國盃外圍賽。他透露將與比利時足總及主教練魯迪加西亞（Rudi Garcia）進行關鍵對話，若雙方對未來的規劃出現分歧，他不排除這場敗仗將成為他國家隊生涯的最後一戰。
黃金一代轉捩點
隨著兩位核心球員對前途感到迷惘，比利時國家隊正處於新舊交替的關鍵時刻。目前迪布尼預計將先進入休整期，而高圖爾斯的去留則取決於即將到來的管理層會談。這兩位老將的決定，將直接影響比利時在未來國際大賽的競爭力與陣容結構。
資料或影片來源：原文刊於新假期