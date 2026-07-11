比利時黃金世代終章：無冠就是失敗？
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隨著2026年世界盃八強賽的一聲哨響，比利時「黃金世代」的故事正式畫下句點。面對西班牙的強勢進攻，這支曾經長期佔據世界排名第一的球隊，最終未能改寫無冠的宿命。這場敗仗，彷彿是這群天才球員過去十多年征途的縮影：有天賦、有內容，卻始終與大力神盃擦肩而過。
十年一夢，無冕之王遺憾
回望這段波瀾壯闊的旅程，從2014年巴西世界盃的初試啼聲，到2018年俄羅斯世界盃勇奪季軍，比利時足球曾讓全世界驚艷。那時的迪布尼 (Kevin De Bruyne)、夏薩特 (Eden Hazard) 與高圖爾斯 (Thibaut Courtois) 正值巔峰，他們不僅是歐洲紅魔的象徵，更被視為奪冠的最大熱門。然而，足球世界殘酷之處在於，巔峰過後往往伴隨著老化與傷病，2022年的分組賽出局，更是這段傳奇中難以抹滅的低谷。
燃盡最後一刻悲情告別
本屆賽事，比利時展現了令人動容的韌性。在主力泰利文斯 (Youri Tielemans) 缺陣的情況下，迪布尼獨挑大樑，球隊一度與西班牙僵持不下。然而，命運在下半場給了他們致命一擊：門神高圖爾斯因傷含淚退場，隨後迪布尼也因體力透支被換下。兩大精神支柱相繼離場，防線隨即出現漏洞，最終被西班牙絕殺。這一幕，成了這代球員在世界盃舞台上最後的背影。
失敗還是傳奇？火炬交接時刻
有人質疑，沒有冠軍的黃金世代是否算是一場「失敗」？但若回看這十多年，他們帶給球迷的，不僅是成績，更是2018年逆轉日本的經典，以及讓世界重新認識比利時足球的影響力。隨著迪布尼與高圖爾斯等老將的謝幕，火炬已悄然交到杜古 (Jérémy Doku)、迪基迪拉尼 (Charles De Ketelaere) 等新生代手中。雖然冠軍夢碎，但這段充滿遺憾與榮光的旅程，早已在足球史上留下了不可磨滅的印記。
資料或影片來源：原文刊於新假期