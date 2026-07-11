比利時黃金世代終章：無冠就是失敗？

隨著2026年世界盃八強賽的一聲哨響，比利時「黃金世代」的故事正式畫下句點。面對西班牙的強勢進攻，這支曾經長期佔據世界排名第一的球隊，最終未能改寫無冠的宿命。這場敗仗，彷彿是這群天才球員過去十多年征途的縮影：有天賦、有內容，卻始終與大力神盃擦肩而過。