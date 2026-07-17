22年升值46倍！球王比利1958年決賽戰袍天價成交這件歷史見證物到底有多值錢？
廣告
巴西傳奇「球王」比利（Pelé）雖然已經離開我們，但他留下的綠茵傳奇依然價值連城。他在1958年瑞典世界盃決賽所穿的巴西10號戰袍，近日在蘇富比拍賣會上以488萬美元（約3,800萬港元）的天價成交，刷新了比利個人紀念品的拍賣紀錄。
17歲少年傳奇起點
這件黃衫不僅僅是一件球衣，更是足球歷史的見證。1958年決賽，年僅17歲的比利在比賽中梅開二度，帶領巴西以5：2大勝瑞典，奪下隊史首座世界盃冠軍。比利至今仍保持著世界盃決賽史上最年輕入球者的紀錄，這件戰袍正是他躍升為全球體育偶像的關鍵時刻。
22年間身價暴漲46倍
這件球衣的投資價值同樣驚人。它在2004年曾以10.56萬美元售出，經過專業鑑定確認真偽後，如今重回拍賣市場，身價在短短22年間暴漲超過46倍。這不僅超越了比利2022年以133萬美元售出的新人球員卡紀錄，更成為史上第二貴的足球球衣。
體育歷史無價之寶
目前史上最貴的足球球衣，依然是阿根廷傳奇馬勒當拿（Diego Maradona）在1986年「上帝之手」比賽中所穿的藍白直間衫，成交價高達928萬美元。隨著體育收藏市場日益成熟，這些見證過歷史時刻的戰袍，已成為投資者眼中的「聖杯」。
資料或影片來源：原文刊於新假期