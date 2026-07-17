22年升值46倍！球王比利1958年決賽戰袍天價成交這件歷史見證物到底有多值錢？

巴西傳奇「球王」比利（Pelé）雖然已經離開我們，但他留下的綠茵傳奇依然價值連城。他在1958年瑞典世界盃決賽所穿的巴西10號戰袍，近日在蘇富比拍賣會上以488萬美元（約3,800萬港元）的天價成交，刷新了比利個人紀念品的拍賣紀錄。