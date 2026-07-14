法國隊踢入世界盃四強卻因球員膚色屢遭攻擊當足球場上多元融合竟成為種族歧視箭靶這場爭議背後反映什麼樣社會價值衝突？
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法國隊在本屆世界盃表現強勢，即將在香港時間15日凌晨3時與西班牙爭奪決賽門票。然而，這支隊伍在場上奮戰的同時，場外卻不斷遭受種族歧視言論的攻擊，引發國際輿論譁然。
膚色決定國籍？法國隊淪為種族歧視箭靶
法國隊的多元組成，竟成為部分人士攻擊的藉口。巴拉圭參議員阿馬里拉（Celeste Amarilla）在法國隊淘汰巴拉圭後，公開指稱法國球星麥巴比（Kylian Mbappé）是「被殖民的喀麥隆人，裝作法國人」。西班牙保守派前首相拉霍伊（Mariano Rajoy）亦曾撰文稱這支法國隊「沒有法國人」。這些言論不僅無視球員的國籍身份，更將種族偏見赤裸裸地帶入體育賽事。
足球場上多元價值：球員反擊偏見
面對這些攻擊，不少球員選擇挺身而出。西班牙新星耶馬爾（Lamine Yamal）在受訪時直言，比起賽事本身，這些歧視言論根本不值一提。他強調，足球的價值在於社會融合，法國隊與西班牙隊正是多元融合的典範。西班牙球員伊格利西斯（Borja Iglesias）與古巴斯（Pau Cubarsí）亦紛紛聲援，認為無論膚色為何，只要為國家隊效力，就是該國的一份子，這種多元性正是現代社會的財富。
歷史學家：多元融合是法國隊強大根基
研究移民與運動問題的歷史學者加斯托（Yvan Gastaut）指出，法國隊頻頻成為目標，正因為他們象徵了多元文化的成功。他認為，這些仇恨言論反映了部分人士對法國歷史與社會結構的無知。法國作為一個擁有深厚移民與殖民歷史的國家，其國家隊匯集了不同背景的頂尖人才，這種多元性正是法國隊強大的根源，卻也因此引來了嫉妒與偏見。
法國隊目前在國際足協（FIFA）排行榜高居第一，這支充滿戰鬥力的隊伍，將在今晚與西班牙展開關鍵對決，爭取決賽席位。隊員們以「我們不好惹」作為激勵口號，展現出團結一致、渴望脫穎而出的決心。
資料或影片來源：原文刊於新假期