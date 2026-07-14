從被主場球迷狂噓到帶領法國隊再次衝擊世界盃冠軍迪甘斯嘅救贖之路話畀大家知咩叫真正嘅領隊功力

曾經被巴黎球迷噓聲對待，甚至被質疑執教生涯已走到盡頭，迪甘斯（Didier Deschamps）如今卻站在世界盃四強的舞台上，距離成為史上第二位兩奪世界盃的領隊僅一步之遙。這場法國隊的「重生」，不僅是戰術上的調整，更是一次對外界質疑的強勢回應。