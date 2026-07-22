法比安雷斯：世界盃冠軍後金球夢與貝迪斯情結

法比安雷斯 (Fabián Ruiz) 正處於職業生涯巔峰，剛協助巴黎聖日耳門 (PSG) 衛冕歐聯，並帶領西班牙國家隊捧走 2026 世界盃。這位中場核心在享受榮耀的同時，公開了對未來的野心與對母會的深厚感情。