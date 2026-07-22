法比安雷斯：世界盃冠軍後金球夢與貝迪斯情結
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法比安雷斯 (Fabián Ruiz) 正處於職業生涯巔峰，剛協助巴黎聖日耳門 (PSG) 衛冕歐聯，並帶領西班牙國家隊捧走 2026 世界盃。這位中場核心在享受榮耀的同時，公開了對未來的野心與對母會的深厚感情。
雙冠王加冕，劍指金球獎
法比安雷斯在 2026 年的表現堪稱完美。作為 PSG 連續兩屆歐聯冠軍的功臣，加上在北美世界盃決賽擊敗阿根廷的關鍵貢獻，他已成為當今球壇最炙手可熱的中場之一。面對外界對他爭奪金球獎的呼聲，這位 30 歲球星坦言：「贏得歐聯和世界盃後，若能入圍金球獎將是莫大榮譽。」
難忘母會，渴望落葉歸根
儘管身價水漲船高，法比安雷斯在故鄉的慶祝活動中，流露出對貝迪斯 (Real Betis) 的深厚情意。他直言：「我從未隱瞞過，我很渴望回到貝迪斯，這一天正變得越來越近。」這番真情流露，讓不少球迷動容。
續約留法，短期難以成行
雖然心繫母會，但現實是法比安雷斯已與 PSG 達成續約協議至 2029 年。他將繼續留在王子公園球場，備戰即將到來的歐洲超級盃，對陣阿士東維拉。看來貝迪斯球迷要見到這位球星回歸，還需再等一段時間。
資料或影片來源：原文刊於新假期