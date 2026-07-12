碧咸世界盃曬恩愛大仔布魯克林卻缺席？
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碧咸（David Beckham）一家現身世界盃八強賽事，成為全場焦點。他的一個小舉動盡顯「愛妻號」本色，但大仔布魯克林（Brooklyn Beckham）的缺席，卻令這場家庭聚會蒙上陰影。
手機鎖屏洩露「愛妻」心意
在英格蘭對陣挪威的關鍵賽事中，碧咸帶著妻子維多利亞（Victoria Beckham）及三名子女到場打氣。面對鏡頭，他大方展示手機鎖屏畫面，竟是維多利亞年輕時在辣妹合唱團（Spice Girls）時期的舊照，這份跨越多年的浪漫，瞬間成為網上熱話。
大仔連續兩年缺席家庭重要時刻
然而，這場看似完美的家庭聚會，卻獨缺大仔布魯克林。據悉，賽事前一天正是細女哈珀（Harper Seven Beckham）的15歲生日，但布魯克林已連續兩年未有出席妹妹的生日慶祝。外界一直盛傳他與家人關係鬧僵，這次再次缺席重要家庭活動，令這段父子關係再次成為焦點。
豪門家事引發網民熱議
雖然碧咸一家在鏡頭前展現團結，但大仔的缺席始終是個謎。究竟這對父子之間發生了什麼事？目前外界仍未得知真相，但這份「完美家庭」背後的裂痕，無疑成為了球迷與網民茶餘飯後的熱門話題。
資料或影片來源：原文刊於新假期