碧咸預測世界盃決賽拒絕揀邊站 遭現場觀眾狂噓

前英格蘭隊長碧咸（David Beckham）近日在紐約出席 Fanatics Fest 活動時，因為在公開場合拒絕預測世界盃決賽的冠軍誰屬，罕有地遭到現場觀眾發出噓聲。這位球壇名宿當時正被問及即將上演的阿根廷對西班牙決賽，但他堅持保持中立，結果令現場氣氛一度尷尬。