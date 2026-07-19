碧咸預測世界盃決賽拒絕揀邊站 遭現場觀眾狂噓
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前英格蘭隊長碧咸（David Beckham）近日在紐約出席 Fanatics Fest 活動時，因為在公開場合拒絕預測世界盃決賽的冠軍誰屬，罕有地遭到現場觀眾發出噓聲。這位球壇名宿當時正被問及即將上演的阿根廷對西班牙決賽，但他堅持保持中立，結果令現場氣氛一度尷尬。
兩邊都唔得罪？碧咸解釋中立原因
碧咸解釋自己與兩支決賽球隊都有深厚淵源。他曾在西甲效力皇家馬德里多年，對西班牙足球有深厚感情；同時，他作為美職聯球隊班主，一手將阿根廷球王美斯（Lionel Messi）帶到美國，兩人私交甚篤。他表示自己只想享受比賽，不願公開預測勝負。
觀眾唔收貨：要你揀一個！
然而，現場觀眾顯然對這個「外交辭令」式的回答並不滿意。大家更希望聽到一個具體的預測，而非模稜兩可的答案。當碧咸表示「我不知道誰會贏」時，台下隨即傳出陣陣噓聲，顯示球迷對於這位球壇巨星的「中立」立場並不買帳。
碧咸尷尬回應：好耐未試過被噓
面對突如其來的噓聲，碧咸笑著回應指自己已經很久沒有被噓過，沒想到會在紐約發生。他隨後補充，西班牙在今屆賽事表現出色，值得進入決賽；而阿根廷則擁有美斯這位非凡球員。儘管他試圖緩解氣氛，但這場小插曲已成為網上熱話。
在此之前，英格蘭隊在四強賽不敵阿根廷出局，碧咸當時被拍到在看台上神情哀傷。雖然國家隊無緣決賽，他仍透過社交媒體發文，感謝球隊與球迷在今屆世界盃帶來的回憶。
資料或影片來源：原文刊於新假期