直播前夕驚聞喪父 米卡李察士強忍悲痛完成評述

前英格蘭國腳米卡李察士（Micah Richards）在為BBC擔任英格蘭對阿根廷的世界盃四強戰直播評述前夕，接獲父親林肯（Lincoln）離世的噩耗。儘管內心承受著巨大的悲痛，他仍選擇堅持完成工作，展現了極高的專業素養。