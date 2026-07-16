直播前夕驚聞喪父 米卡李察士強忍悲痛完成評述
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前英格蘭國腳米卡李察士（Micah Richards）在為BBC擔任英格蘭對阿根廷的世界盃四強戰直播評述前夕，接獲父親林肯（Lincoln）離世的噩耗。儘管內心承受著巨大的悲痛，他仍選擇堅持完成工作，展現了極高的專業素養。
直播前夕接獲噩耗
當時身處亞特蘭大的米卡李察士，在節目開始前不久收到父親突然離世的消息。他隨後在社交媒體上發布了一張童年合照，並寫道：「父親是我最大的球迷，我一生中他幾乎沒有錯過任何一場比賽。」他坦言，父親是他職業生涯中最引以為傲的支持者，也是他生命中的英雄。
父親是他「磐石」
米卡李察士曾多次提到父親對他的深遠影響。他的父親在1960年代移民英國，性格堅強且充滿原則。米卡李察士形容父親是他的「磐石」，教導他如何腳踏實地，並為他設定了人生標準。即使在父母分開後，父親依然是他背後最強大的後盾。
專業背後沉重代價
儘管面對喪父之痛，米卡李察士仍決定繼續直播，因為他深知父親作為一名傳統的約克郡人，會希望他履行職責。節目結束後，多位球壇好友如祖赫特（Joe Hart）、加歷查（Jamie Carragher）等紛紛向他表達慰問。這份在極度悲傷中仍保持專業的堅持，讓不少球迷感到動容。
資料或影片來源：原文刊於新假期