美國男足為何總在世界盃「一輪遊」？揭開「付費踢波」殘酷真相

每逢世界盃，美國國家男子足球隊（美國男足）的出局總會引發熱議。外界常質疑為何這個體育大國無法在足球場上取得突破，而答案或許並非缺乏天賦，而是深植於其青年足球系統中的「付費參與」（Pay-to-play）模式。