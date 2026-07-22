球王美斯（Lionel Messi）在世界盃決賽前一個暖心舉動讓不少球迷大呼感動！原來他不僅在場上是頂尖球員場下風度更令人敬佩
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足球場上勝負固然重要，但球員之間的尊重與情誼，往往更令人動容。今屆世界盃，阿根廷球王美斯（Lionel Messi）與佛得角門將禾仙拿（Vozinha）的一段跨國友誼，成為了賽場外的一段佳話。
賽場上硬碰硬
40歲的佛得角門神禾仙拿（Vozinha）在今屆世界盃表現驚人，不僅在小組賽逼和西班牙，在淘汰賽面對阿根廷時，更單場五度擋下美斯（Lionel Messi）的射門，展現出頂級門將的實力。賽後，美斯主動向他致意，稱讚他是出色的領袖，並親手送上球衣，兩人的緣分由此展開。
賽場下暖心舉動
根據阿根廷媒體報道，在世界盃決賽開打前，美斯透過私人關係取得多張決賽門票，並慷慨贈予禾仙拿一家人，讓他們能親身入場見證歷史。據悉，該場決賽門票價格高昂，最便宜的位置亦需超過1.1萬美元（約8.5萬港元），這份心意價值不菲，更顯球王氣度。
國際邁亞密招手？
禾仙拿在世界盃的出色表現，不僅贏得美斯的尊重，更傳出美職聯球隊國際邁亞密（Inter Miami）有意將他延攬入隊。作為自由身球員的禾仙拿，若能加盟美斯效力的球隊，將會是這段「英雄惜英雄」故事的完美延續。
資料或影片來源：原文刊於新假期