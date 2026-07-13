美斯生涯首次對陣英格蘭：世界盃四強終極對決
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2026年世界盃四強戰，阿根廷將與英格蘭正面交鋒。這場在亞特蘭大舉行的對決，對39歲的球王美斯（Lionel Messi）而言，意義非凡——這是他輝煌職業生涯中，極少數未曾交手過的國家隊對手。
傳奇生涯最後一塊拼圖
儘管美斯征戰球壇數十年，贏盡無數榮譽，但與「三獅軍團」英格蘭在國際賽場上的對壘，卻始終未曾發生。這場四強戰不僅是爭奪決賽席位的關鍵，更填補了美斯職業生涯中最後一塊重要的拼圖。
歷史恩怨與當下挑戰
兩國在世界盃歷史上充滿恩怨，最經典莫過於1986年馬勒當拿（Diego Maradona）的「上帝之手」。雖然美斯當時尚未出生，但他深知這場對決對阿根廷人的特殊意義。面對杜曹（Thomas Tuchel）執教、由比寧咸（Jude Bellingham）領軍的英格蘭，美斯強調球隊將以平常心應對，專注於這場強強對話。
狀態火熱巔峰對決
美斯在本屆賽事狀態大勇，目前以8個入球並列射手榜首位，總入球數更達到史無前例的21球。阿根廷在八強戰中加時擊敗瑞士，而英格蘭同樣在加時賽中淘汰挪威。這場四強戰將於下週三上演，勝方將與西班牙或法國爭奪冠軍寶座。
資料或影片來源：原文刊於新假期