39歲美斯重現巴塞巔峰！8秒連過5人網民驚嘆：這就是球王
廣告
阿根廷在今日的世界盃4強賽中，以2：1逆轉擊敗英格蘭，成功闖入決賽。39歲的球王美斯（Lionel Messi）再次成為球隊核心，全場貢獻2次助攻，帶領球隊在關鍵時刻反勝。
8秒連過5人，球王寶刀未老
比賽進行至上半場第35分鐘，美斯展現出驚人的盤扭技術。他在短短8秒內，先後擺脫5名英格蘭防守球員，當中包括面對身高188公分的哈利卡尼（Harry Kane）爭搶，美斯憑藉靈活走位將對手卡在身後，最終成功製造犯規。這段行雲流水的動作，再次證明他即使年屆39歲，依然是場上最具威脅的進攻引擎。
網民熱議：這就是巴塞時期美斯
美斯的表現隨即在網上引發熱烈討論。不少球迷形容，美斯在場上雖然平時會開啟「省電模式」，但在關鍵時刻總能切換回「冠軍賽模式」，讓人聯想起他效力巴塞隆拿時期的巔峰狀態。網民紛紛留言讚嘆，指慢動作重播才能看清他處理球的細膩程度，直言「這就是球王」。
拒絕插水，隊友護主顯團結
除了技術層面，美斯在場上的體育精神亦備受讚賞。球迷特別提到，美斯在面對對手攔截時，總是盡量保持平衡，不會輕易倒地博取犯規，這種風格深受尊重。此外，當美斯被對手夾擊倒地後，阿根廷隊友隨即衝上前護主，展現出極高的團隊凝聚力，成為賽事另一焦點。
資料或影片來源：原文刊於新假期