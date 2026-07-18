美斯最後一舞？史卡朗尼回應退役傳聞
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阿根廷即將在世界盃決賽迎戰西班牙，這場萬眾矚目的巔峰對決，除了冠軍誰屬，全世界球迷最關心的，莫過於這是否為「球王」美斯（Lionel Messi）的國家隊告別戰。隨著退役傳聞在賽前不斷升溫，阿根廷主帥史卡朗尼（Lionel Scaloni）在紐約的記者會上，親自回應了這個令球迷心碎的問題。
史卡朗尼：決定權在美斯手中
面對外界鋪天蓋地的猜測，史卡朗尼在記者會上顯得相當坦然。當被問及美斯是否會在決賽後退出國家隊時，這位冠軍教頭笑著回應：「我怎麼會知道？去問他吧。老實說，我一點頭緒都沒有。」他強調，美斯總是能給予球隊驚喜，而關於未來的任何決定，完全掌握在隊長自己手中，教練團只能尊重。
數據證明球王依然巔峰
儘管已屆39歲，美斯在今屆世界盃的表現依然令人驚嘆。他目前已攻入8球並交出4次助攻，與法國球星麥巴比（Kylian Mbappé）並列金靴獎榜首。在四強賽對陣英格蘭的關鍵戰役中，他再次展現出決定比賽勝負的統治力，證明自己依然處於世界頂尖水平。
感謝球員創造奇蹟
在決賽前夕，史卡朗尼亦感性地回顧了球隊近年來的成就。他透露已向球員表達深切謝意，感謝他們在過去幾年持續保持高水平競爭力，並達成了許多外界曾認為不可能的成就。他坦言，無論決賽結果如何，這段旅程對阿根廷人民而言，已經是不可思議的榜樣。
隨著決賽哨聲即將響起，這場對陣西班牙的硬仗，究竟會成為美斯國家隊生涯的完美句點，還是傳奇的延續，所有目光都將聚焦在這位隊長身上。
資料或影片來源：原文刊於新假期