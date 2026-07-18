美斯最後一舞？史卡朗尼回應退役傳聞

阿根廷即將在世界盃決賽迎戰西班牙，這場萬眾矚目的巔峰對決，除了冠軍誰屬，全世界球迷最關心的，莫過於這是否為「球王」美斯（Lionel Messi）的國家隊告別戰。隨著退役傳聞在賽前不斷升溫，阿根廷主帥史卡朗尼（Lionel Scaloni）在紐約的記者會上，親自回應了這個令球迷心碎的問題。