美斯英國人氣暴跌：從英雄變「反派」？淨好感度由+46跌至-15
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阿根廷在今屆世界盃的表現備受爭議，連帶影響了隊長美斯（Lionel Messi）在英國民眾心中的形象。根據最新民調，美斯的好感度出現斷崖式下跌，甚至被不少球迷視為「反派」。
民調數據：好感度由正轉負
根據 YouGov 的調查，世界盃開賽前，美斯在英國擁有 55% 的正面評價，反感度僅 9%。然而賽事結束後，好感度跌至 29%，反感度則飆升至 44%。這意味著他的淨好感度從 +46 暴跌至 -15，甚至低於宿敵 C 朗拿度（Cristiano Ronaldo）的 -2。
爭議不斷：球隊形象受損
阿根廷隊在賽事期間的行為引發廣泛批評，包括對球證判決的質疑、與對手的衝突，以及涉及福克蘭群島的政治口號。雖然美斯個人在場上表現亮眼，攻入 8 球，但球隊整體的「醜陋」行徑，讓英國公眾對這支隊伍的觀感降至冰點。
英雄還是反派？
儘管美斯在決賽後展現了體育精神，與對手握手，但這未能挽救他在英國公眾心中的聲望。有評論員甚至將他從歷史前五名球員名單中剔除。這場民調數據的劇變，反映出公眾對於球員個人成就與球隊整體行為之間的複雜評價。
資料或影片來源：原文刊於新假期