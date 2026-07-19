美斯決賽前感人宣言：這是一個無人能抹去故事

39歲的美斯（Lionel Messi）即將迎來職業生涯最重要的一戰。在世界盃決賽對陣西班牙前夕，這位阿根廷球王向隊友與球迷發表了一段感人肺腑的告別宣言，為這場被視為他國際賽生涯的「最後一舞」增添了無限的感傷與敬意。