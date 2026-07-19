美斯決賽前感人宣言：這是一個無人能抹去故事
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39歲的美斯（Lionel Messi）即將迎來職業生涯最重要的一戰。在世界盃決賽對陣西班牙前夕，這位阿根廷球王向隊友與球迷發表了一段感人肺腑的告別宣言，為這場被視為他國際賽生涯的「最後一舞」增添了無限的感傷與敬意。
美斯最後一舞：無人能抹去故事
美斯在社交媒體上感性寫道，過去21年的國家隊生涯中，最美好的部分並非獎盃，而是與團隊共同經歷的旅程。他感謝隊友與教練團的付出，並強調：「無論明天發生什麼，這個團隊已經寫下了一個我們永遠不會忘記的故事——一個無人能抹去的故事。」這番話語不僅是對隊友的致敬，更是對他長達兩十載國家隊生涯的深情總結。
命運交錯：從嬰兒到決賽對手
這場決賽的焦點之一，是美斯與西班牙小將耶馬爾（Lamine Yamal）的對決。這段關係充滿了戲劇性的宿命感：大約二十年前，美斯曾在一次拍攝中抱著當時還是嬰兒的耶馬爾。如今，這位19歲的天才球員已成長為世界頂尖球星，並將在決賽場上與當年的「抱嬰者」正面交鋒。美斯對此表示，這張照片非常瘋狂，並祝願這位後輩前途無量。
21年傳奇旅程
阿根廷隊在四強賽中以2-1逆轉擊敗英格蘭，展現了極強的韌性。美斯自2005年首次代表國家隊上陣以來，已為阿根廷出戰206次。這場決賽不僅是衛冕冠軍與歐洲國家盃冠軍的巔峰對決，更是足球歷史上的一個重要時刻。無論結果如何，美斯在阿根廷足球史上的地位已無可撼動。
資料或影片來源：原文刊於新假期