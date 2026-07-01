美斯世界盃告別戰竟然以這種方式落幕？一代球王神話是否在這一夜徹底崩塌？

美斯（Lionel Messi）在世界盃決賽的最後一舞，原本被視為其輝煌生涯的完美句點，結果卻演變成一場充滿爭議與醜聞的鬧劇。這場在新澤西舉行的決賽，不僅讓阿根廷隊以敗仗告終，更讓這位八屆金球獎得主多年來建立的謙遜形象，在全世界面前蒙上陰影。