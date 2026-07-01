美斯世界盃告別戰竟然以這種方式落幕？一代球王神話是否在這一夜徹底崩塌？
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美斯（Lionel Messi）在世界盃決賽的最後一舞，原本被視為其輝煌生涯的完美句點，結果卻演變成一場充滿爭議與醜聞的鬧劇。這場在新澤西舉行的決賽，不僅讓阿根廷隊以敗仗告終，更讓這位八屆金球獎得主多年來建立的謙遜形象，在全世界面前蒙上陰影。
球王告別戰淪為暴力鬧劇
這場決賽對於阿根廷而言，是一場徹底的災難。球隊在90分鐘內未能錄得任何一次射門，表現令人大跌眼鏡。更糟糕的是，在西班牙慶祝勝利之際，阿根廷球員竟訴諸暴力。中場柏利迪斯（Leandro Paredes）被指掐住對手頸部並揮拳，甚至連阿根廷的助理教練也參與了對西班牙球員的攻擊。這支前世界冠軍球隊的行為，被外界形容為「暴徒」行徑，徹底丟盡了顏面。
謙遜形象蕩然無存？
美斯本人在場上的表現同樣備受質疑。在隊友安素·費南迪斯（Enzo Fernandez）領紅牌後，美斯被拍到試圖向球證施壓，要求將西班牙球員古古列拿（Marc Cucurella）罰下場。這種被視為「骯髒戰術」的行為，與他過往一貫的謙遜形象大相徑庭。著名評論員皮爾斯·摩根（Piers Morgan）更直言，這是他見過運動員做過最可悲的事情之一，認為美斯虛假的光環已在這屆世界盃破滅。
拒絕致敬酸葡萄心態
比賽結束後的畫面更令人心寒。阿根廷隊拒絕為冠軍西班牙列隊致敬，並在對手捧盃時轉身背對，展現出極致的酸葡萄心理。美斯最後的鏡頭，定格在他背對頒獎儀式哭泣，身邊圍繞著一群行為失控的隊友，這一幕比起精英運動員，更像是一群輸不起的孩子。此外，美斯妻子安東妮娜（Antonela Roccuzzo）在決賽當日的神秘缺席，也讓這場悲劇性的告別顯得更加孤寂。
隨著世界盃落幕，美斯將重返國際邁亞密，繼續其美職聯的賽季。然而，這場決賽留下的醜陋印記，恐怕將成為他職業生涯中難以抹去的污點。對於這位史上最佳球員之一而言，這場告別戰無疑是一次沉重的打擊。
資料或影片來源：原文刊於新假期