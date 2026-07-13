美斯罕見動怒！世界盃8強賽場上怒嗆球證：對我放尊重點

2026美加墨世界盃8強賽事中，衛冕軍阿根廷與瑞士激戰至加時，最終以3：1勝出挺進四強。然而，這場高張力的對決中，39歲的阿根廷球王美斯（Lionel Messi）在場上罕見動怒，直接與葡萄牙籍主球證賓希路（Joao Pinheiro）正面對峙，場面一度緊張。