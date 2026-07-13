美斯罕見動怒！世界盃8強賽場上怒嗆球證：對我放尊重點
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2026美加墨世界盃8強賽事中，衛冕軍阿根廷與瑞士激戰至加時，最終以3：1勝出挺進四強。然而，這場高張力的對決中，39歲的阿根廷球王美斯（Lionel Messi）在場上罕見動怒，直接與葡萄牙籍主球證賓希路（Joao Pinheiro）正面對峙，場面一度緊張。
罕見動怒！美斯場上怒斥球證
衝突發生在上半場第43分鐘，當時瑞士隊獲得罰球機會，美斯在組織防守人牆時，疑似不滿主球證賓希路的言語態度。美斯隨即展現強硬姿態，直接走向對方並伸手指著球證嚴厲斥責：「好好跟我說話！對我放尊重點，不准採取這種無禮的態度！我從來沒有對你展現過任何不敬。」
傳承隊長精神，寸步不讓
本場比賽對阿根廷隊意義重大，賽前球隊接獲阿根廷傳奇隊長安東尼奧拉甸（Antonio Rattin）逝世的噩耗，全隊佩戴黑紗上陣。身為拉甸精神的傳承者，美斯在場上展現了絕不退讓的鐵血風範，無論面對激烈的身體對抗還是球證的權威，他都以不妥協的姿態捍衛國家隊尊嚴。
挺進四強，硬撼英格蘭
儘管場上火藥味十足，阿根廷最終靠著團隊實力，在加時賽由祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）攻入關鍵制勝球，以3：1淘汰瑞士。隨著阿根廷與英格蘭攜手晉級，本屆世界盃四強寫下歷史，首次由世界排名前四的頂級強隊全數包攬。接下來，阿根廷將在準決賽正面對決英格蘭，爭奪決賽門票。
資料或影片來源：原文刊於新假期