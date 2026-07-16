傳承重量！美斯決賽前獲贈馬勒當拿1986年戰袍眼眶泛紅：「相信他在天上正享受這一刻」
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衛冕軍阿根廷在美加墨世界盃四強賽中，憑藉美斯（Lionel Messi）在比賽末段交出兩次關鍵助攻，最終以2：1力克英格蘭，成功連續兩屆闖入世界盃決賽。賽後，美斯在接受訪問時，除了展望即將到來的決賽，更發生了感人的一幕。
兩次神級助攻領軍殺入決賽
這場四強戰對阿根廷而言絕非輕鬆，面對強敵英格蘭，雙方在場上僵持不下。關鍵時刻，美斯展現了球王級的視野與傳球能力，在比賽末段連續送出兩次神級助攻，成功撕破對手防線，帶領「藍白軍團」驚險勝出，再次站上世界盃決賽舞台。
捧起馬勒當拿戰袍：這份禮物屬於他
賽後採訪區上演了催淚一幕，阿根廷記者將一件馬勒當拿（Diego Maradona）在1986年世界盃奪冠時穿著的經典戰袍贈予美斯。美斯接過這件承載著阿根廷足球歷史重量的球衣時，眼眶泛紅，感性地表示：「我相信馬勒當拿在天上正無比享受這一刻，今天對他來說也是極其特別的一天。我們希望將這場勝利和快樂獻給他，這也是一份屬於他的禮物。」
宿命對決：與西班牙爭奪冠軍
展望即將到來的決賽，阿根廷將面對歐洲勁旅西班牙。對於美斯而言，這場對決意義非凡，因為西班牙不僅是足球強權，更是他職業生涯的重要起源地，陣中更有許多他效力巴塞隆拿時期的隊友。美斯坦言，這將是一場高水準的均衡對決，而阿根廷這四年來始終證明自己是世界頂尖球隊，這張決賽門票是全隊努力應得的成果。
資料或影片來源：原文刊於新假期