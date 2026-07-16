傳承重量！美斯決賽前獲贈馬勒當拿1986年戰袍眼眶泛紅：「相信他在天上正享受這一刻」

衛冕軍阿根廷在美加墨世界盃四強賽中，憑藉美斯（Lionel Messi）在比賽末段交出兩次關鍵助攻，最終以2：1力克英格蘭，成功連續兩屆闖入世界盃決賽。賽後，美斯在接受訪問時，除了展望即將到來的決賽，更發生了感人的一幕。