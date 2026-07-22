數據定生死？美斯未衛冕仍膺世界盃最佳球員這份「冷冰冰」榮譽你買單嗎？

國際足球歷史和統計聯合會（IFFHS）近日公布「2026年世界盃最佳球員」得主，由阿根廷隊長美斯（Lionel Messi）奪得。這項結果隨即在網上引起廣泛討論，焦點在於他並非冠軍隊成員，卻憑藉數據力壓群雄，再次引發關於獎項評選標準的爭議。