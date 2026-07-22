數據定生死？美斯未衛冕仍膺世界盃最佳球員這份「冷冰冰」榮譽你買單嗎？
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國際足球歷史和統計聯合會（IFFHS）近日公布「2026年世界盃最佳球員」得主，由阿根廷隊長美斯（Lionel Messi）奪得。這項結果隨即在網上引起廣泛討論，焦點在於他並非冠軍隊成員，卻憑藉數據力壓群雄，再次引發關於獎項評選標準的爭議。
數據說話：拒絕主觀印象
IFFHS 強調，此獎項並非透過球迷或評審投票產生，而是依賴嚴謹的「綜合表現指數」。系統會針對球員的場均評分、入球、助攻及淘汰賽關鍵影響力進行加權計算。這意味著獎項完全基於客觀數據，排除了任何情感因素或球員名氣的干擾，旨在選出賽場上表現最穩定的球員。
8場造12球統治力
美斯在本屆賽事中出戰8場，交出8個入球及4次助攻的驚人數據，直接參與了球隊12個入球。數據顯示，他在淘汰賽階段的貢獻率冠絕群雄，尤其在關鍵時刻的穩定輸出，成為他獲獎的核心依據。IFFHS 認為，在「輸波即出局」的巨大壓力下能否挺身而出，才是衡量一名球員是否偉大的真正標準。
數據 vs. 印象：誰更公平？
這次評選再次引發球迷對於「數據派」與「印象派」的爭論。支持者認為數據客觀，能真實反映球員貢獻；反對者則認為足球包含情感與團隊價值，單靠數據難以衡量球員對比賽的整體影響力。這場關於「數據是否等於最佳」的討論，或許比獎項本身更值得深思。
資料或影片來源：原文刊於新假期