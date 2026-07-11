美斯射失12碼仍獲絕對自由？主帥史卡朗尼霸氣回應
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2026世界盃淘汰賽戰況激烈，阿根廷球王美斯（Lionel Messi）近期在賽場上罕見地兩度射失12碼，引發外界對阿根廷隊戰術安排的熱烈討論。
史卡朗尼：美斯擁有絕對決定權
面對外界質疑是否應更換主射人選，阿根廷主帥史卡朗尼（Lionel Scaloni）給出極具爭議的回應。他直言，雖然陣中不乏其他優秀射手，但美斯在場上擁有絕對的自由度，無論是主射12碼還是戰術走位，都由這位球王自行決定。史卡朗尼強調，美斯清楚自己的狀態，教練團完全尊重他的判斷。
戰術自由度引發球迷熱議
除了12碼問題，美斯在對陣埃及一役中，主動移至右路發動攻勢的戰術調動，同樣並非教練團指示，而是美斯根據場上形勢的即興發揮。這種「球星主導」的戰術風格，讓阿根廷在進攻端展現出極強的破壞力，但也讓不少球迷擔心，過度依賴球星的個人直覺，是否會影響球隊整體的戰術紀律。
逆轉勝背後韌性
儘管近期表現起伏，阿根廷在16強賽中於落後兩球的絕境下，憑藉最後階段的爆發力逆轉擊敗埃及，展現出驚人的心理素質。史卡朗尼坦言，這場勝利是他執教生涯中最難忘的時刻之一。面對接下來的賽程，球隊將繼續在長途跋涉與高強度對抗中尋求突破，目標直指冠軍寶座。
資料或影片來源：原文刊於新假期