朗尼狠批美斯決賽「絕望」舉動：球王風度定係小動作？
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世界盃決賽戰況激烈，阿根廷球星美斯（Lionel Messi）在比賽尾段的一個舉動，意外成為賽後焦點，更引來英格蘭名宿朗尼（Wayne Rooney）公開炮轟。
決賽衝突引發爭議
在法定時間最後階段，阿根廷球員安素費南迪斯（Enzo Fernández）因侵犯對手領紅牌離場，比賽氣氛隨即變得緊張。混亂期間，西班牙左閘古古列拿（Marc Cucurella）被發現向美斯說話，並做出掩嘴動作。美斯隨即向球證投訴，示意對方違規。根據今屆賽事規則，球員在衝突中掩嘴說話可能面臨紅牌處分，但球證及VAR最終未有介入。
朗尼：這是絕望表現
對於美斯的反應，BBC評述員祖赫特（Joe Hart）直言不喜歡這種行為，認為這反映了西班牙當時佔據了優勢。而朗尼的批評則更為尖銳，他形容美斯的行為是「絕望的表現」，並直言：「阿根廷一向踢法強硬，我們都知道，但你最希望看到的是體育精神，看到美斯這樣做令人感到可悲。」
球王風度還是戰術手段？
這場爭議在網上迅速發酵。支持者認為這是高水平賽事中的心理戰與戰術手段，旨在向球證施壓；反對者則認為作為一代球王，美斯應展現更高風度，而非透過這種小動作影響比賽。隨著賽事結束，這場關於「球王風度」與「勝負至上」的辯論，恐怕還會持續一段時間。
資料或影片來源：原文刊於新假期