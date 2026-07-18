天意還是巧合？美斯與耶馬爾宿命對決

世界盃決賽前夕，一張塵封19年的舊照片在網絡瘋傳。相中人是史上最偉大的球員美斯（Lionel Messi），以及當時年僅四個月大的嬰兒耶馬爾（Lamine Yamal）。這場跨越近二十年的「洗禮」，如今竟在世界盃決賽舞台上重演，令人不禁感嘆命運的奇妙。