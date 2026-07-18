天意還是巧合？美斯與耶馬爾宿命對決
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世界盃決賽前夕，一張塵封19年的舊照片在網絡瘋傳。相中人是史上最偉大的球員美斯（Lionel Messi），以及當時年僅四個月大的嬰兒耶馬爾（Lamine Yamal）。這場跨越近二十年的「洗禮」，如今竟在世界盃決賽舞台上重演，令人不禁感嘆命運的奇妙。
命運洗禮
這張照片拍攝於2007年聖誕節前後，當時《每日體育報》為巴塞隆拿與聯合國兒童基金會製作慈善日曆。攝影師蒙福特（Joan Monfort）當時隨機抽籤選中了耶馬爾，並在魯營球場的客隊更衣室內，安排了美斯為這名嬰兒洗澡。當時誰也沒想到，這個被泡泡包圍的孩子，日後會成為與球王正面交鋒的對手。
上帝化名
西班牙領隊迪拉富安迪（Luis de la Fuente）在談及這段往事時感觸良多：「也許美斯抱過很多嬰兒，這或許是巧合，但對於我們這些相信超越現實事物的人來說，當上帝不想署名時，『巧合』就是祂的化名。」這不僅僅是一場足球比賽，更像是一場早已寫好的劇本，充滿了神秘與精神層面的連結。
歷史交匯
當年那個被美斯「洗禮」的嬰兒，如今已成長為被譽為「被上帝魔杖觸碰過」的天才球員。星期日的世界盃決賽，這兩代球王將在場上正面對決。這場比賽的意義，早已超越了勝負，成為了足球史上最不可思議的傳奇時刻。
資料或影片來源：原文刊於新假期