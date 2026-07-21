世上僅此一張！美斯抱嬰耶馬爾神卡面世這就是足球界命運傳承？

足球界最不可思議的「命運交接」正式實體化！球員卡發行商 Topps 今日宣佈，將推出一張全球僅此一張（1-of-1）的極罕有球員卡，主角正是當年美斯（Lionel Messi）抱著嬰兒耶馬爾（Lamine Yamal）的經典合照。這張卡片不僅是收藏界的聖杯，更象徵著兩代球王在 2026 世界盃決賽場上的歷史性對決。