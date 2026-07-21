世上僅此一張！美斯抱嬰耶馬爾神卡面世這就是足球界命運傳承？
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足球界最不可思議的「命運交接」正式實體化！球員卡發行商 Topps 今日宣佈，將推出一張全球僅此一張（1-of-1）的極罕有球員卡，主角正是當年美斯（Lionel Messi）抱著嬰兒耶馬爾（Lamine Yamal）的經典合照。這張卡片不僅是收藏界的聖杯，更象徵著兩代球王在 2026 世界盃決賽場上的歷史性對決。
命運般傳承時刻
這張照片源於多年前巴塞隆拿與聯合國兒童基金會的公益合作，當時誰也沒想到，懷中那個嬰兒，竟會成為今日與美斯在世界盃決賽正面交鋒的超級新星。美斯本人亦曾感嘆，這種跨越時空的緣分實在太瘋狂。在剛結束的決賽中，耶馬爾領軍的西班牙以 1:0 擊敗阿根廷，這場比賽被視為球壇權力交接的象徵，39 歲的美斯與 19 歲的耶馬爾，分別代表了足球歷史的過去與未來。
全球唯一「1-of-1」神卡
Topps 官方確認，這張極具歷史意義的卡片將會是全球獨一無二的「1-of-1」終極特卡。這張卡將會隨機封入預計於今年稍後發行的「Topps Stadium Club UCC」系列卡盒之中。對於收藏家而言，這不僅是一張球員卡，更是見證足球歷史最珍貴的實體憑證。
兩大巨星下一步
在本屆世界盃中，美斯與耶馬爾皆為國家隊拼盡全力，踢滿 8 場高強度賽事。隨著賽事落幕，兩位球星將進入短暫的休整期。耶馬爾將重返巴塞隆拿備戰 2026-27 西甲賽季，而美斯則會回到美職聯（MLS），繼續帶領國際邁阿密（Inter Miami CF）征戰餘下賽事。這張神卡最終會落入哪位幸運收藏家手中，勢必成為接下來球壇熱議的話題。
資料或影片來源：原文刊於新假期