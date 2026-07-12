世界盃四強戰：美斯生涯首度對決英格蘭
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阿根廷與英格蘭將於香港時間7月16日凌晨3時，在世界盃四強賽正面交鋒。這場比賽不僅是兩支傳統強隊的對決，更是球王美斯（Lionel Messi）職業生涯中，首次在國際大賽舞台上與英格蘭隊碰頭，話題性十足。
宿敵恩怨，歷史重演
英格蘭與阿根廷在世界盃歷史上交手多次，兩隊之間的恩怨情仇早已成為球迷茶餘飯後的話題。從1986年馬勒當拿（Diego Maradona）的「上帝之手」與連過五人破門，到1998年碧咸（David Beckham）的紅牌事件，每一次交鋒都充滿爭議與戲劇性。這場再度對決，無疑承載了兩隊數十年的歷史包袱。
美斯：對抗強權格外精彩
美斯在接受訪問時坦言，這場比賽對他而言意義非凡。他表示自己幾乎與所有強隊交過手，唯獨未曾與英格蘭在國際賽場上碰頭。他認為英格蘭是一支傳統強權，與這樣的對手交鋒總是格外精彩。美斯強調，球隊目前已習慣應對各種高強度的比賽，會調整至最佳狀態，全力以赴迎接這場準決賽。
決賽門票之爭
這場四強賽的勝方，將會晉級決賽，與法國和西班牙四強賽的勝方爭奪冠軍寶座。法國與西班牙的賽事將於香港時間7月15日凌晨3時率先開踢。隨著賽事進入白熱化階段，這場英阿大戰的結果，將直接決定誰能繼續向世界盃冠軍邁進。
資料或影片來源：原文刊於新假期