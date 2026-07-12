世界盃四強戰：美斯生涯首度對決英格蘭

阿根廷與英格蘭將於香港時間7月16日凌晨3時，在世界盃四強賽正面交鋒。這場比賽不僅是兩支傳統強隊的對決，更是球王美斯（Lionel Messi）職業生涯中，首次在國際大賽舞台上與英格蘭隊碰頭，話題性十足。