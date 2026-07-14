這是屬於傳奇最後一舞也是新星夢寐以求試煉當21歲英格蘭新星遇上球王美斯這場準決賽注定載入史冊

世界盃準決賽即將上演一場跨世代的巔峰對決，英格蘭將與衛冕軍阿根廷爭奪決賽門票。這不僅是兩支強隊的較量，更是球王美斯（Lionel Messi）在世界盃舞台上的「最後一舞」，對陣英格蘭21歲中場奧拉利（Nico O’Reilly）而言，這更是他職業生涯中千載難逢的挑戰。