這是屬於傳奇最後一舞也是新星夢寐以求試煉當21歲英格蘭新星遇上球王美斯這場準決賽注定載入史冊
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世界盃準決賽即將上演一場跨世代的巔峰對決，英格蘭將與衛冕軍阿根廷爭奪決賽門票。這不僅是兩支強隊的較量，更是球王美斯（Lionel Messi）在世界盃舞台上的「最後一舞」，對陣英格蘭21歲中場奧拉利（Nico O’Reilly）而言，這更是他職業生涯中千載難逢的挑戰。
夢寐以求對決
對於年僅21歲的奧拉利來說，能夠在世界盃賽場上與美斯正面交鋒，是他夢寐以求的時刻。他坦言，雖然在球會賽場從未與這位傳奇球星交手，但美斯在他心中是足球史上最偉大的球員。面對這場可能是一對一的防守挑戰，奧拉利直言已經迫不及待，準備好迎接這場職業生涯的重大考驗。
傳奇最後一舞
現年39歲的美斯，在本屆賽事中依然展現出驚人的統治力。他不僅是賽史的入球王與助攻王，更在分組賽對陣阿爾及利亞時上演帽子戲法，目前以8個入球與麥巴比（Kylian Mbappe）並列射手榜首位。這場準決賽將是美斯與英格蘭在國際大賽中的首次交鋒，極有可能是兩者在世界盃舞台上的絕響。
團隊冷靜應對
英格蘭門將碧福特（Jordan Pickford）則保持冷靜，他表示從小看著美斯踢球長大，對其成就深感敬佩。然而，他強調英格蘭不能只將目光鎖定在美斯一人身上，阿根廷是一支整體實力強勁的隊伍，英格蘭必須專注於對手的整體戰術，並尋找可利用的弱點。這場備受矚目的對決將於香港時間周四凌晨3點正式開戰。
資料或影片來源：原文刊於新假期