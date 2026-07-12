10歲童脫稿挺美斯阿根廷教頭感動回應

2026年世界盃八強賽前夕，阿根廷一名10歲小學生在獨立紀念日校園典禮上，原本在演講歷史，卻突然脫稿高喊「阿根廷加油！美斯（Lionel Messi）加油！朝第4座世界盃前進！」，這份純粹的熱情瞬間引爆全場，成為當地熱話。