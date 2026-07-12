10歲童脫稿挺美斯阿根廷教頭感動回應
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2026年世界盃八強賽前夕，阿根廷一名10歲小學生在獨立紀念日校園典禮上，原本在演講歷史，卻突然脫稿高喊「阿根廷加油！美斯（Lionel Messi）加油！朝第4座世界盃前進！」，這份純粹的熱情瞬間引爆全場，成為當地熱話。
獨立紀念日上意外告白
這段影片拍攝於7月9日，當時該名男童正在布宜諾斯艾利斯市一所學校的紀念典禮中，飾演歷史人物講述阿根廷獨立的歷史。就在演說結束前，他突然脫稿呼喊，全場師生與家長隨即報以熱烈掌聲。校方事後將影片分享至社交平台，並表示為這位學生的愛國與熱情感到驕傲。
教頭史卡朗尼：這就是足球意義
影片迅速在網上瘋傳，並傳到了正在備戰八強賽的阿根廷國家隊手中。主教練史卡朗尼（Lionel Scaloni）在賽前記者會上主動提及這段影片，坦言這番話讓他深受感動。他強調，球隊踢球不只是為了贏球，更是為了看到這種發自內心的畫面，這正是足球最純粹的價值。
全球藍白軍團熱情燃燒
隨著阿根廷隊力爭四強席位，當地的足球熱潮持續升溫。不僅在阿根廷國內，遠在美國肯薩斯城的球迷亦已集結，大批球迷身穿藍白球衣、揮舞國旗，準備為這場攸關四強門票的關鍵戰役吶喊助威。
資料或影片來源：原文刊於新假期