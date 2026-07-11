39歲美斯時速飆破30.9公里！逆齡秘訣曝光
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39歲的美斯（Lionel Messi）在2026世界盃的表現，再次震撼全球球迷。他不僅帶領阿根廷隊強勢闖入八強，個人更攻入8球，展現出完全不輸年輕球員的競技狀態。外媒《奧萊報》深入剖析這位球王的「逆齡」關鍵，揭開他如何在職業生涯晚期，依然能維持巔峰體能的秘密。
速度不減反增！打破科學常理數據
根據阿根廷國家隊營養師提供的數據，美斯在2022年卡塔爾世界盃時，最高時速為29.38公里。科學團隊原本預測，隨著年齡增長，他本屆賽事的最高時速應會下滑至28.3至29.09公里之間。然而，美斯本屆賽事卻跑出了30.9公里的驚人數據，比四年前奪冠時還要快上5%，徹底打破了體能隨年齡衰退的科學常理。
兩大魔鬼特訓：飲食與自律極致
美斯能維持如此狀態，並非單靠天賦，而是長期的嚴格自律。早在2014年世界盃後，他便諮詢專家徹底改革飲食習慣，成功重塑體格並減少肌肉傷病。此外，為了備戰生涯第6次世界盃，他與隊友迪保羅（Rodrigo De Paul）在2026年初秘密展開了一項嚴苛的體能建設計畫，在常規訓練外自費聘請專家進行專項特訓，將體能指標推回巔峰。
用腦踢球：智慧分配體能
除了肉體上的淬鍊，美斯更展現了極高的戰術智慧。他減少了無謂的奔跑與盤扭次數，轉而審時度勢，在最關鍵的時刻發力。在對陣埃及的比賽中，他敏銳觀察到中路防守過於密集，果斷轉移至邊路尋找空間，成功為隊友羅美路（Cristian Romero）創造入球機會。這種「散步式」的踢球風格，實則是對比賽節奏的精準掌控。
資料或影片來源：原文刊於新假期