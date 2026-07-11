39歲美斯時速飆破30.9公里！逆齡秘訣曝光

39歲的美斯（Lionel Messi）在2026世界盃的表現，再次震撼全球球迷。他不僅帶領阿根廷隊強勢闖入八強，個人更攻入8球，展現出完全不輸年輕球員的競技狀態。外媒《奧萊報》深入剖析這位球王的「逆齡」關鍵，揭開他如何在職業生涯晚期，依然能維持巔峰體能的秘密。