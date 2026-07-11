美斯私生活揭秘：球王變身「隱士」？
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39歲的美斯 (Lionel Messi) 在今屆世界盃依然展現出統治級表現，帶領阿根廷隊過關斬將。但當鎂光燈熄滅，這位球王在美國的生活卻與大眾想像截然不同。
球場外「隱士」生活
雖然在球場上被球迷奉若神明，但據內部人士透露，美斯在私生活中極力避免成為焦點。他並非因為語言障礙而深居簡出，而是純粹享受家庭時光。他會選擇性地出席活動，甚至連自己的虛擬實境展覽都未曾現身，只為了避開繁華喧囂。
與妻子安東莉娜性格反差
美斯與青梅竹馬的妻子安東莉娜 (Antonela Roccuzzo) 感情穩定，但兩人的生活節奏大不相同。安東莉娜熱衷社交，事業繁忙，而美斯則更傾向於「工作、回家、休息」的規律生活。儘管外界不時有流言蜚語，但這對夫妻依然是公認的模範。
考慮在邁阿密紮根
隨著職業生涯進入黃昏期，美斯已開始規劃未來。在碧咸 (David Beckham) 的協助下，他已在勞德代爾堡 (Fort Lauderdale) 建立起舒適的社交圈。相比邁阿密市中心的繁華，他似乎更鍾情於布勞沃德縣 (Broward County) 的寧靜，這或許就是他未來退休生活的落腳點。
資料或影片來源：原文刊於新假期