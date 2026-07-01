美斯缺席阿根廷巡遊獨自返家鄉療傷

在2026年世界盃決賽遺憾落敗後，阿根廷球王美斯（Lionel Messi）選擇了一條與隊友截然不同的路。當國家隊大軍返回布宜諾斯艾利斯接受球迷英雄式歡迎時，這位39歲的傳奇隊長卻選擇避開鎂光燈，獨自飛往家鄉羅沙里奧（Rosario），試圖在寧靜中消化這場失利帶來的巨大傷痛。