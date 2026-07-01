美斯缺席阿根廷巡遊獨自返家鄉療傷
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在2026年世界盃決賽遺憾落敗後，阿根廷球王美斯（Lionel Messi）選擇了一條與隊友截然不同的路。當國家隊大軍返回布宜諾斯艾利斯接受球迷英雄式歡迎時，這位39歲的傳奇隊長卻選擇避開鎂光燈，獨自飛往家鄉羅沙里奧（Rosario），試圖在寧靜中消化這場失利帶來的巨大傷痛。
缺席慶祝巡遊，獨自療傷
儘管阿根廷隊在埃塞薩國際機場受到數以千計球迷的熱烈迎接，並舉行了開篷巴士巡遊，但美斯並未隨隊同行。據外媒報導，他乘坐私人飛機抵達羅沙里奧後，隨即乘車前往位於菲舍頓（Fisherton）的寓所，刻意避開了清晨守候的球迷。這份選擇「獨處」的決定，反映出他在決賽飲恨後，內心承受著極大的情感衝擊。
「傷口難以癒合」沉重告白
美斯在賽後於社交媒體上坦言：「這種痛苦非常巨大，這道傷口將很難癒合。」這番話道出了他對未能帶領球隊再登巔峰的遺憾。然而，他同時呼籲球迷記住球隊在賽事中的努力與付出，以及那些曾經扭轉局面的精彩時刻。對於這位已贏得美洲國家盃及世界盃冠軍的球王而言，這場決賽的失利無疑是他輝煌生涯中極為沉重的一頁。
傳奇告別戰成絕響？
隨著決賽落幕，外界對於美斯是否會繼續披上阿根廷國家隊戰袍充滿猜測。雖然他尚未對國際賽前途作出正式聲明，但普遍輿論認為，這屆在北美舉行的世界盃，極大可能是他最後一次在世界舞台亮相。目前，美斯將在羅沙里奧與家人共度短暫假期，隨後便會返回美國，重新投入國際邁阿密（Inter Miami）的球會訓練。至於他會否在今年稍後的友誼賽中作最後告別，仍是全球球迷關注的焦點。
資料或影片來源：原文刊於新假期