19歲耶馬爾奪冠放閃女友

西班牙隊在新澤西舉行的世界盃決賽中，憑藉費倫·托利斯（Ferran Torres）在加時賽的關鍵入球，以1-0擊敗阿根廷，成功捧走隊史第二座世界盃冠軍。除了賽場上的激戰，年僅19歲的巴塞隆拿新星耶馬爾（Lamine Yamal）與網紅女友伊妮絲·加西亞（Ines Garcia Santos）的甜蜜互動，更成為賽後焦點。