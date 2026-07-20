19歲耶馬爾奪冠放閃女友
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西班牙隊在新澤西舉行的世界盃決賽中，憑藉費倫·托利斯（Ferran Torres）在加時賽的關鍵入球，以1-0擊敗阿根廷，成功捧走隊史第二座世界盃冠軍。除了賽場上的激戰，年僅19歲的巴塞隆拿新星耶馬爾（Lamine Yamal）與網紅女友伊妮絲·加西亞（Ines Garcia Santos）的甜蜜互動，更成為賽後焦點。
奪冠後第一時間放閃
在確定奪冠後，身為時尚網紅的加西亞隨即在社交媒體上發布合照，並深情寫道：「你做到了。恭喜你，我的愛人，你是世界冠軍。」這則帖文迅速引發熱議，耶馬爾亦隨即回覆：「我愛你，我的愛人。」這對在2026年初公開戀情的年輕情侶，在世界盃這個最高舞台上展現了令人羨慕的甜蜜。
兩年內橫掃歐國盃與世界盃
耶馬爾在今屆賽事中表現成熟，完全不像只有19歲的球員。繼2024年贏得歐國盃後，他再次隨隊奪得世界盃，年紀輕輕已成為足壇最耀眼的天才。不少球迷形容加西亞是耶馬爾的「幸運星」，並大讚他們是足球界最登對的年輕情侶，在面對巨大的名氣壓力下，依然能保持這份純粹的感情。
球迷熱議：這就是青春
這段「冠軍級」的戀情在網上引起廣泛討論，許多球迷紛紛留言祝賀，並感嘆這對情侶在如此年輕時就達成了職業生涯的巔峰。隨著西班牙隊凱旋，這對情侶的動向相信會繼續成為大眾關注的焦點。
資料或影片來源：原文刊於新假期