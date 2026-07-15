世界盃決賽前夕19歲新星耶馬爾（Lamine Yamal）巴塞隆拿大宅遭企圖爆竊成名代價竟是家人安全？

西班牙新星耶馬爾（Lamine Yamal）在世界盃賽場上大放異彩，協助國家隊殺入決賽，然而在光芒背後，其位於巴塞隆拿的私人大宅卻在周三凌晨遭賊人企圖爆竊。這宗事件再次敲響了頂級運動員在大型賽事期間的保安警鐘。