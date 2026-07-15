世界盃決賽前夕19歲新星耶馬爾（Lamine Yamal）巴塞隆拿大宅遭企圖爆竊成名代價竟是家人安全？
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西班牙新星耶馬爾（Lamine Yamal）在世界盃賽場上大放異彩，協助國家隊殺入決賽，然而在光芒背後，其位於巴塞隆拿的私人大宅卻在周三凌晨遭賊人企圖爆竊。這宗事件再次敲響了頂級運動員在大型賽事期間的保安警鐘。
決賽前夕驚魂
年僅19歲的耶馬爾目前正身處數千英里外，為即將到來的世界盃決賽作最後備戰。儘管屋主不在，其私人保安團隊依然保持高度警覺。據悉，保安人員透過閉路電視系統，發現兩名蒙面人士試圖攀爬大宅圍牆。由於保安反應迅速，賊人在未能進入屋內或掠走任何財物的情況下被迫逃離現場。
針對球星犯罪趨勢
這並非單一事件，近年來歐洲多個職業足球員的住所成為有組織犯罪集團的目標。這些犯罪集團深知球星家中往往存放名錶、珠寶等高價值奢侈品。耶馬爾因不時在社交媒體上分享生活點滴，無意中增加了個人行蹤及財產的曝光率，使其成為潛在目標。
隱私與安全兩難
涉事大宅曾為前巴塞隆拿球星碧基（Gerard Pique）及夏奇拉（Shakira）的居所，耶馬爾在出發參賽前曾公開展示該物業，令其重新進入公眾視野。隨著大型賽事期間針對球星的爆竊案頻發，如何在享受成名帶來的社交紅利與保障家人財產安全之間取得平衡，已成為當代體壇巨星必須面對的嚴峻課題。目前，當地警方正翻查閉路電視片段，全力追緝涉案人士。
資料或影片來源：原文刊於新假期