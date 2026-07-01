艾比克蘭茜與高治紐約行：時尚名模與車廂K歌家庭反差
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剛結束世界盃決賽之旅，前英格蘭國腳高治（Peter Crouch）與太太艾比克蘭茜（Abbey Clancy）一家六口在紐約的行程成為焦點。這對名人夫婦不僅在鏡頭前展現時尚魅力，私底下的家庭互動更顯得溫馨又貼地。
紐約街頭時尚焦點
這對夫婦被拍到離開紐約五星級酒店 The Edition。40歲的艾比克蘭茜身穿黑色背心與剪裁短褲，腳踏 Chanel 拖鞋，展現名模氣場；高治則以休閒的白色 T 恤配綠色短褲，兩人笑容滿面，與四個孩子一同享受家庭時光。
車廂內「K歌」時光
除了時尚穿搭，這家人在紐約的行程充滿活力。艾比克蘭茜在社交媒體分享了一段影片，一家人在的士後座隨著 Jay Z 和 Taylor Swift 的音樂搖擺跳舞，甚至開心合唱。這種卸下明星光環、與孩子們打成一片的真實模樣，讓不少網民大讚溫馨。
忙碌背後育兒生活
作為四個孩子的母親，艾比克蘭茜坦言生活節奏緊湊。她提到自己會透過健身和騎馬來保持狀態，並與丈夫共同錄製 Podcast。雖然生活忙碌，但她堅持晚餐親自下廚，展現出與一般家庭無異的育兒日常。
資料或影片來源：原文刊於新假期