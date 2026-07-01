艾比克蘭茜與高治紐約行：時尚名模與車廂K歌家庭反差

剛結束世界盃決賽之旅，前英格蘭國腳高治（Peter Crouch）與太太艾比克蘭茜（Abbey Clancy）一家六口在紐約的行程成為焦點。這對名人夫婦不僅在鏡頭前展現時尚魅力，私底下的家庭互動更顯得溫馨又貼地。