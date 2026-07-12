英格蘭四強危機：四大主力隨時停賽
廣告
英格蘭國家隊正積極備戰，準備在邁阿密迎戰由夏蘭特（Erling Haaland）領軍的挪威。若「三獅軍團」成功擊敗對手晉級世界盃四強，將會面對阿根廷或瑞士。然而，球隊目前正面臨一項嚴峻的戰術挑戰，四名核心球員若在今場賽事領黃，將會因累積黃牌而無緣四強戰。
國際足協規則變更引發隱憂
今屆世界盃的停賽規則有所調整，球員累積的黃牌會在分組賽後及八強後兩個階段清零。以往在四強前只有一次黃牌清零，這意味著球員在八強賽事中若再領黃，將會面臨停賽。這項規則變更讓杜曹（Thomas Tuchel）在排陣上必須更加謹慎，因為多名主力球員目前身上已背負一面黃牌。
四大主力面臨停賽風險
目前身負黃牌的球員包括賴斯（Declan Rice）、比寧咸（Jude Bellingham）、尼高·奧賴利（Nico O’Reilly）以及古希（Marc Guehi）。賴斯在對陣加納及墨西哥時均領黃，而比寧咸則在32強對陣剛果民主共和國時領牌。古希在對陣墨西哥時亦領到黃牌，當時更有球迷誤以為該牌是給予哈利·簡尼（Harry Kane）。此外，軒達臣（Jordan Henderson）同樣身負黃牌，但由於他早前在慶祝活動中受傷，上陣機會本已存疑。
杜曹排陣難題
這四名球員預計將會在對陣挪威的比賽中正選上陣，這對杜曹而言是一場博弈。若球隊在比賽中領先，領隊或許會考慮提早換人以保護球員，避免他們在關鍵時刻領牌。這場在邁阿密舉行的八強大戰，不僅是球技的較量，更是對領隊調度智慧的考驗。
資料或影片來源：原文刊於新假期