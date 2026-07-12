英格蘭四強危機：四大主力隨時停賽

英格蘭國家隊正積極備戰，準備在邁阿密迎戰由夏蘭特（Erling Haaland）領軍的挪威。若「三獅軍團」成功擊敗對手晉級世界盃四強，將會面對阿根廷或瑞士。然而，球隊目前正面臨一項嚴峻的戰術挑戰，四名核心球員若在今場賽事領黃，將會因累積黃牌而無緣四強戰。