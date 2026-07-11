軒達臣慶祝時遇意外手腕骨折 術後首度現身打石膏觀看英格蘭操練
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英格蘭國家隊傳出壞消息，中場老將軒達臣（Jordan Henderson）在十六強擊敗墨西哥後的慶祝活動中，因意外跌倒導致左手腕骨折，目前已完成手術並隨隊觀操。
樂極生悲：慶祝變骨折
軒達臣在墨西哥城的慶祝混亂中，不慎跌過廣告牌，導致左手腕嚴重骨折，需緊急送往堪薩斯城接受手術。這名賓福特中場在賽後更一度需要吸氧並由擔架抬離球場，場面驚險。
陣容隱憂：英格蘭中場告急
軒達臣的缺陣對英格蘭中場調度造成影響。雖然迪勤西斯（Declan Rice）、麥克古希（Marc Guehi）及域斯占士（Reece James）已恢復操練，但中路人手依然緊絀，目前僅餘迪勤西斯、艾利洛安達臣（Elliot Anderson）及高比文奴（Kobbie Mainoo）可用。
領袖精神：場邊繼續支持
儘管無法上陣，軒達臣仍隨隊備戰對挪威的八強戰。助教安東尼巴利（Anthony Barry）對其評價極高，稱讚他具備成為未來教練的潛質，是隊中的精神領袖。祖迪比寧咸（Jude Bellingham）亦表示，全隊上下均全力支持這位老將。
資料或影片來源：原文刊於新假期