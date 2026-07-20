杜曹英格蘭實驗：一場昂貴失敗？

隨著2026世界盃落幕，英格蘭國家隊再次陷入輿論漩渦。足總當初重金禮聘德國名帥杜曹（Thomas Tuchel），原意是希望透過其戰術智慧帶領球隊衝擊冠軍，然而現實卻是球隊在淘汰賽表現乏善可陳，這場「外籍教練實驗」被外界質疑已徹底失敗。